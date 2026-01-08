Judith Owen and her Gentlemen Callers en concert au Splendid

68 boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Elle s’est entourée depuis quelques années d’un groupe, les Gentlemen Callers, made in New Orleans, des professionnels de haut vol.

Elle a tourné en France en 2024 à l’occasion de la sortie de son disque Comes alive dans lequel elle rendait hommage aux badass , des chanteuses souvent méconnues.

Elle revient en 2026 pour une nouvelle tournée qui commencera au … Splendid dans le cadre du festival Jazz à Saint‑Quentin .

Un concert dans le cadre de Jazz à Saint-Quentin en hiver.

68 boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

Over the past few years, she has surrounded herself with a group of top-flight professionals, the Gentlemen Callers, made in New Orleans.

She toured France in 2024 for the release of her album Comes alive , in which she paid tribute to the badass singers who are often overlooked.

She returns in 2026 for a new tour, starting at the ? Splendid as part of the Jazz à Saint?Quentin festival.

A concert as part of Jazz à Saint-Quentin en hiver.

L’événement Judith Owen and her Gentlemen Callers en concert au Splendid Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Saint-Quentinois