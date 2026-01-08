Judith Owen and her Gentlemen Callers en concert au Splendid Saint-Quentin
Judith Owen and her Gentlemen Callers en concert au Splendid Saint-Quentin dimanche 1 février 2026.
Judith Owen and her Gentlemen Callers en concert au Splendid
68 boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Elle s’est entourée depuis quelques années d’un groupe, les Gentlemen Callers, made in New Orleans, des professionnels de haut vol.
Elle a tourné en France en 2024 à l’occasion de la sortie de son disque Comes alive dans lequel elle rendait hommage aux badass , des chanteuses souvent méconnues.
Elle revient en 2026 pour une nouvelle tournée qui commencera au … Splendid dans le cadre du festival Jazz à Saint‑Quentin .
Un concert dans le cadre de Jazz à Saint-Quentin en hiver.
68 boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
English :
Over the past few years, she has surrounded herself with a group of top-flight professionals, the Gentlemen Callers, made in New Orleans.
She toured France in 2024 for the release of her album Comes alive , in which she paid tribute to the badass singers who are often overlooked.
She returns in 2026 for a new tour, starting at the ? Splendid as part of the Jazz à Saint?Quentin festival.
A concert as part of Jazz à Saint-Quentin en hiver.
