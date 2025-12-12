JUDITH ZINS – LA NOUVELLE SEINE Paris

JUDITH ZINS Début : 2026-03-03 à 19:30. Tarif : – euros.

Avec son humour singulier, Judith Zins retrace Les 7 Jours Les Plus Longs De Sa Vie : la naissance de son enfant, où absolument rien ne s’est passé comme prévu…En passant de ses origines familiales à son goût pour la télé-réalité, de son rêve d’être rappeuse à sa peur de la catastrophe, Judith questionne avec poésie et autodérision son lien à la transmission, la maternité et l’amour.Ce seule en scène émouvant et décalé raconte une histoire universelle, telle une course effrénée pour la vie ! Avec Judith ZINSMise en Scène de Sarah LASRY

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75