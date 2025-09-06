Judo Club Salinois Place Émile Zola Salins-les-Bains

Judo Club Salinois Place Émile Zola Salins-les-Bains samedi 6 septembre 2025.

Judo Club Salinois

Place Émile Zola Dojo Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :
2025-09-06

Portes ouvertes

Organisé par le Judo Club Salinois   .

Place Émile Zola Dojo Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 37 03 97  judoclub.salins@gmail.com

English : Judo Club Salinois

German : Judo Club Salinois

Italiano :

Espanol :

L’événement Judo Club Salinois Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)