Judo Party-Bligny sur Ouche Place des Cordiers Bligny-sur-Ouche

Judo Party-Bligny sur Ouche

Place des Cordiers Gymnase Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 17:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Judo Party-Bligny sur Ouche, organisé par le club Judo Attitude 21

Viens participer à l’entrainement! inscription avant le 7 janvier .

Place des Cordiers Gymnase Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 12 93 63

English : Judo Party-Bligny sur Ouche

L’événement Judo Party-Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pouilly Bligny