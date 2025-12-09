Judo Party-Bligny sur Ouche Place des Cordiers Bligny-sur-Ouche

Judo Party-Bligny sur Ouche Place des Cordiers Bligny-sur-Ouche samedi 10 janvier 2026.

Judo Party-Bligny sur Ouche

Place des Cordiers Gymnase Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:30:00
fin : 2026-01-10 17:30:00

Date(s) :
2026-01-10

Judo Party-Bligny sur Ouche, organisé par le club Judo Attitude 21
Viens participer à l’entrainement! inscription avant le 7 janvier   .

Place des Cordiers Gymnase Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 12 93 63 

English : Judo Party-Bligny sur Ouche

L’événement Judo Party-Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pouilly Bligny