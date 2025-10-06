Judo santé La Semaine Bleue EHPAD Les Minimes Bourg-de-Péage
Judo santé La Semaine Bleue
EHPAD Les Minimes 2 Rue de République Bourg-de-Péage Drôme
Début : Samedi 2025-10-06 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter de séances de judo adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des séniors, avec des exercices doux, progressifs et sécurisés, organisé par l’EHPAD Les Minimes.
EHPAD Les Minimes 2 Rue de République Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 81 57 n.dlih@habitat-humanisme.org
English :
As part of Semaine Bleue, come and enjoy judo sessions adapted to the specific needs of seniors, with gentle, progressive and safe exercises, organized by EHPAD Les Minimes.
German :
Im Rahmen der Blauen Woche können Sie an Judositzungen teilnehmen, die auf die besonderen Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind, mit sanften, progressiven und sicheren Übungen, organisiert vom Pflegeheim EHPAD Les Minimes.
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue, venite a godervi le sessioni di judo adattate alle esigenze specifiche degli anziani, con esercizi dolci, progressivi e sicuri, organizzati dall’EHPAD Les Minimes.
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue, venga a disfrutar de sesiones de judo adaptadas a las necesidades específicas de las personas mayores, con ejercicios suaves, progresivos y seguros, organizados por EHPAD Les Minimes.
