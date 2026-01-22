Jugement de bétail Lieu-dit Sur Lavau Villapourçon

Jugement de bétail

Lieu-dit Sur Lavau Elevage Rémi Rollot Villapourçon Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-07 20:00:00

2026-02-07

La commune de Villapourçon accueillera le samedi 7 février 2026 un jugement de bétail organisé par Lucas Daulard, rendez-vous incontournable pour les éleveurs et les passionnés du monde agricole.

Le jugement débutera à 13h30 et mettra à l’honneur le travail des éleveurs, la qualité des animaux présentés et le savoir-faire agricole local. Ce moment d’échanges et de valorisation de l’élevage constitue une vitrine importante pour la filière et un temps fort de la vie rurale du territoire, de la commune de Villapourçon.

À l’issue du jugement, un vin d’honneur sera offert dans la salle des fêtes de Villapourçon, permettant aux participants, professionnels et visiteurs de prolonger la rencontre dans une ambiance conviviale.

La population locale ainsi que toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à venir assister à cet événement agricole et convivial.

Sur inscription au 06 99 23 49 32 .

