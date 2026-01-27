Juger les mots : rencontre avec Anna Arzoumanov Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

La liberté d’expression fait aujourd’hui l’objet de débats vifs et parfois anxieux, résumés par la formule devenue courante : « on ne peut plus rien dire ». Dans Juger les mots : liberté d’expression, justice et langue, Anna Arzoumanov interroge les cadres juridiques qui régissent la parole publique en France et les critères sur lesquels les juges s’appuient pour déterminer ce qui peut ou ne peut pas être dit. À partir de procès et de controverses contemporaines, l’ouvrage éclaire les tensions entre protection des libertés, lutte contre les discours de haine et attentes sociales.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec Anna Arzoumanov sur un enjeu central de notre vie démocratique et de questionner ce que signifie aujourd’hui « juger les mots ».

Dans le cadre du cycle « Lettres à table », la rencontre sera animée par Clara de Courson, maîtresse de conférences en stylistique et Michelle Lecolle, professeure en sciences du langage à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Rencontre avec Anna Arzoumanov, maîtresse de conférences en linguistique et littérature française à Sorbonne Université et co-responsable de la chaire du CNRS COLIBEX, autour de son livre « Juger les mots » (Actes Sud, 2025).

Le lundi 02 février 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

