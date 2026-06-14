Cleebourg

Juggle Maniac Festival

26 route des Vosges Cleebourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Le Juggle Maniac Festival est un événement musical de deux jours à Cleebourg, qui vise à promouvoir les échanges culturels entre la France et l’Allemagne. Vous y retrouverez de nombreux groupes ainsi que plusieurs activités.

C’est au milieu des vignobles alsaciens que se déroulera cette nouvelle édition du festival franco-allemand Juggle Maniac dans le cadre idyllique de Cleebourg, près de Wissembourg.

Le festival vit l’amitié entre les deux pays, car des groupes de nouveaux venus allemands et français se produisent sur la scène du festival, jouant tantôt des chansons à méditer, tantôt du rock indé groovy sur lequel le public peut danser en toute liberté.

Au programme un week-end riche en diversité culturelle, en musique live et en convivialité. Aux côtés d’artistes confirmés comme The Fat Badgers, ELL ou Weltbildhauer:innen, le festival met cette année à l’honneur la jeune scène émergente des deux pays grâce à son tout premier tremplin musical. .

26 route des Vosges Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +49 15678 716591 info@jugglemaniacfestival.de

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English :

The Juggle Maniac Festival is a two-day musical event in Cleebourg, promoting cultural exchange between France and Germany. You’ll find a wide range of bands and activities.

L’événement Juggle Maniac Festival Cleebourg a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte