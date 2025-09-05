Juicy station Exposition de Stéphane Maguet Atelier Juicy Création Fontet
Atelier Juicy Création 725 Rue Guy Campodarve Fontet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-20
2025-09-05
Nous sommes fiers de vous présenter la première exposition sur les murs de notre station-service. Du 5 au 20 septembre 2025, l’atelier Juicy Creation à Fontet accueille Stéphane Maguet pour son exposition chapitre 1 . L’artiste investira les murs de l’ancienne station Fiat, lieu emblématique du village de Fontet, pour les transformer en terrain de création. Vernissage vendredi 5 septembre à 18 h. Cette exposition marque le début d’une longue série chaque année, de nouvelles résidences d’artistes viendront faire vibrer cet espace unique. .
Atelier Juicy Création 725 Rue Guy Campodarve Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 98 16 89 contact@juicycreation.fr
