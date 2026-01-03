Juif imaginaire : une histoire des mythes antijuifs Mémorial de la Shoah Paris

Venez à la rencontre des médiateurs du Mémorial pour vous former. Ces ateliers exceptionnels par petits groupes seront suivis d’un moment d’échanges et d’une collation.

Bien que le terme Antisemitismus soit inventé à la fin du xixe siècle, la haine contre les Juifs repose sur plusieurs mythes pluriséculaires réactivés en période de crise. À partir de documents de natures diverses véhiculés depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, les visiteurs analysent la construction des discours et de l’imagerie antisémites sur le temps long, entre permanences et mutations. Loin du Juif imaginaire, la réflexion ouvre, par des échanges constants et des activités dédiées, sur une découverte de la diversité des mondes juifs.

Ateliers exceptionnels dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 8€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

