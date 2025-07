Juilley en fête Parc de la mairie Juilley

Juilley en fête Parc de la mairie Juilley samedi 30 août 2025.

Juilley en fête

Parc de la mairie Bourg Juilley Manche

Tarif : – –

Date : samedi 30 août 2025

Début : 08:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Vide-grenier de 8h à 18h (1 € le mètre) Animation « Rallumons nos fours à pain ».

Venez découvrir les cuissons traditionnelles au feu de bois dans deux fours à pain d’antan !

Concours de palets à 14h (inscription 13h30 10 €/équipe).

Animations pour enfants (maquillage, structure gonflable, pêche aux canards).

Concert à 21h, avec « Les Gaillards d’en Face ».

Parc de la mairie Bourg Juilley 50220 Manche Normandie +33 6 98 00 23 50 comitedesfetesjuilley@gmail.com

English : Juilley en fête

Garage sale from 8am to 6pm (1? per metre) « Rallumons nos fours à pain » (Let’s light up our bread ovens).

Discover traditional wood-fired baking in two old-fashioned bread ovens!

Shuffleboard competition at 2pm (registration at 1:30pm 10 ?/team).

Children’s entertainment (face painting, inflatable structure, duck fishing).

Concert at 9pm, with « Les Gaillards d’en Face ».

German :

Flohmarkt von 8 bis 18 Uhr (1 ? pro Meter) Animation « Rallumons nos fours à pain » (Unsere Brotöfen wieder anzünden).

Entdecken Sie das traditionelle Backen über dem Holzfeuer in zwei alten Brotöfen!

Shuffleboard-Wettbewerb um 14 Uhr (Anmeldung 13.30 Uhr 10 ?/Mannschaft).

Animationen für Kinder (Schminken, Hüpfburg, Entenangeln).

Konzert um 21 Uhr mit « Les Gaillards d’en Face ».

Italiano :

Vendita in garage dalle 8.00 alle 18.00 (1? al metro) Evento « Rallumons nos fours à pain » (« Accendiamo i nostri forni per il pane »).

Venite a scoprire la tradizionale cottura a legna in due forni per il pane di una volta!

Gara di shuffleboard alle 14.00 (iscrizione alle 13.30 10€/squadra).

Animazione per bambini (pittura del viso, castello gonfiabile, pesca delle anatre).

Concerto alle 21.00 con « Les Gaillards d’en Face ».

Espanol :

Venta de garaje de 8:00 a 18:00 (1? por metro) Evento « Rallumons nos fours à pain » (« Encendamos nuestros hornos de pan »).

Descubra la panadería tradicional con leña en dos antiguos hornos de pan

Competición de tejo a las 14:00 (inscripción a las 13:30 10 ¤/equipo).

Animación infantil (pintura de caras, castillo hinchable, pesca de patos).

Concierto a las 21:00 h con « Les Gaillards d’en Face ».

