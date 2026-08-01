Juilley en fête Bourg Juilley
samedi 29 août 2026 · Bourg · Juilley
Informations pratiques
Juilley
Juilley en fête
Bourg 2 route de la Division Leclerc Juilley Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 07:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00
Date(s) :
2026-08-29
5ème édition
Au programme
– Vide grenier
– Concours de palets à 14h (inscription à 13h30)
– Animation Rallumons nos fours à pains (Vente pains et viennoiseries)
– Jeux pour enfants
– Concerts vers 20h30 ANTHEMYS puis 22h30 ANTIDOTE
– Restauration et buvette sur place toute la journée .
Bourg 2 route de la Division Leclerc Juilley 50220 Manche Normandie +33 7 82 38 35 05 comitedesfetesjuilley@gmail.com
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English : Juilley en fête
L’événement Juilley en fête Juilley a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts