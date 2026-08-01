Juilley en fête Bourg Juilley

Informations pratiques

Juilley

Juilley en fête

Bourg 2 route de la Division Leclerc Juilley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 07:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-08-29

5ème édition

Au programme

– Vide grenier

– Concours de palets à 14h (inscription à 13h30)

– Animation Rallumons nos fours à pains (Vente pains et viennoiseries)

– Jeux pour enfants

– Concerts vers 20h30 ANTHEMYS puis 22h30 ANTIDOTE

– Restauration et buvette sur place toute la journée .

Bourg 2 route de la Division Leclerc Juilley 50220 Manche Normandie +33 7 82 38 35 05 comitedesfetesjuilley@gmail.com

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English : Juilley en fête

L’événement Juilley en fête Juilley a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts