Découvrez le programme des activités de la Micro-Folie pour le mois de juin 2025 ! Chaque jour d’ouverture découvrez une collection du musée numérique et ses activités associées. Profitez d’une programmation dédiée à la fête de la musique, et les rendez-vous mensuels de visites commentées!

À ne pas manquer ce mois-ci:

Collections en folie ! Chaque jour d’ouverture découvrez une sélection d’œuvres du musée numérique et ses activités associées Collection Mexico, Grand Est, Normandie, Impressionniste, Union Européenne, ainsi qu’une sélection musicale, et une autre dédiée aux jardins

Pour célébrer la Fête de la Musique, nous vous proposons un programme musical exceptionnel

Opéra sur écran Mercredi 18 juin, à 20h00 (prise d’antenne à 19h50). L’opéra La Flûte enchantée, coproduit par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes, sera capté en direct du Grand-Théâtre d’Angers, et retransmis gratuitement à la Micro-Folie.

Samedi 21 juin à 14h00 Un après-midi dédié à la projection de la mini-série ARTE DJ Mehdi Made in France retraçant le parcours de ce pionnier qui a su marier rap et électro.

Venez encourager les talents en herbe du @conservatoirehélèneaffichard lors de leur scène ouverte, le mercredi 25 juin à 18h30

Le rendez-vous mensuel des familles, mercredi 25 juin à 15h00, avec la visite en famille Dans mon jardin !

Retrouvez-nous également sur le festival @popauparc, dimanche 29 juin avec des activités ludiques et créatives à la découverte de différentes disciplines artistiques. Les plus grands pourront également profiter d’expériences immersives en réalité virtuelle !

Il y en a pour tous les goûts, nous vous attendons nombreux ! .

8 rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Discover the Micro-Folie program of activities for June 2025! Every day we’re open, discover a digital museum collection and its associated activities. Enjoy a program dedicated to the Fête de la Musique, and monthly guided tours!

German :

Entdecken Sie das Programm der Aktivitäten der Micro-Folie für den Monat Juni 2025! Entdecken Sie an jedem Öffnungstag eine Sammlung des digitalen Museums und die dazugehörigen Aktivitäten. Profitieren Sie von einem speziellen Programm für die Fête de la Musique und den monatlichen Terminen für geführte Besichtigungen!

Italiano :

Scoprite il programma di attività di Micro-Folie per il mese di giugno 2025! Ogni giorno di apertura del museo, scoprite una collezione del museo digitale e le attività ad esso associate. Godetevi un programma dedicato alla Fête de la Musique e visite guidate mensili!

Espanol :

¡Descubra el programa de actividades de la Micro-Folie para junio de 2025! Cada día de apertura, descubra una colección del museo digital y sus actividades asociadas. Disfrute de un programa dedicado a la Fiesta de la Música y de visitas guiadas mensuales

