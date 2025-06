Juin Musical Concert Gannat 29 juin 2025 11:00

Allier

Juin Musical Concert Kiosque Gannat Allier

Découvrez l’École de Musique Communautaire autour des concerts des différentes classes des sites de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gannat et Chantelle



Concert Classes de Bassons et Clarinettes

Kiosque

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Discover the École de Musique Communautaire with concerts by classes from Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gannat and Chantelle



Bassoon and Clarinet Class Concert

German :

Entdecken Sie die Ecole de Musique Communautaire rund um die Konzerte der verschiedenen Klassen der Standorte Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gannat und Chantelle



Konzert der Klassen Fagott und Klarinette

Italiano :

Scoprite l’École de Musique Communautaire con i concerti delle diverse classi nelle sedi di Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gannat e Chantelle



Concerto delle classi di fagotto e clarinetto

Espanol :

Descubra la École de Musique Communautaire con los conciertos de las diferentes clases en las sedes de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gannat y Chantelle



Concierto de las clases de fagot y clarinete

