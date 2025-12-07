Jujutsu Kaisen Execution Cinéma Olympia Pontarlier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-12-07 18:30:00
fin : 2025-12-07 20:40:00

2025-12-07

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir Jujutsu Kaisen Execution.
ATTENTION, Film Interdit aux moins de 12 ans !   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

