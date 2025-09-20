Juke Box Jean à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
2025-09-20
Choisissez un titre dans la playlist de Jean et profitez de l’ambiance musicale du café !
Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
