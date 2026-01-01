Juke Box vivant Ferrette
Juke Box vivant Ferrette vendredi 23 janvier 2026.
Juke Box vivant
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 18:45:00
2026-01-23
Rendez-vous le vendredi 23 janvier pour 2 sessions live
Des chansons, des surprises, une ambiance festive laissez-vous emporter par la musique de Valentin Sch ! .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
English :
Join us on Friday, January 23 for 2 live sessions:
