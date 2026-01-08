Jukebox L’Aerial Dancing Party Zone industrielle Labarre Nérac

Jukebox L’Aerial Dancing Party

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Un spectacle de pole dance qui fait voyager dans le temps et les styles musicaux.

À la manière d’un jukebox vivant, les artistes de S3 Asso 47 enchaînent les époques, les ambiances et les rythmes à travers des numéros de pole dance puissants, élégants et aériens.

Entre performance physique, sensualité maîtrisée et poésie du mouvement, les corps dialoguent avec la musique et occupent l’espace vertical avec grâce et intensité.

Un spectacle visuel, accessible à tous, qui célèbre la liberté, l’énergie et le plaisir du mouvement. .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

