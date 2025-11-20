Jukebox Live Show Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
Jukebox Live Show Chez les Filles jeudi 20 novembre 2025.
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Viens chanter avec Éric et Julie (guitariste et chanteuse de Lily Avaz)
Viens chanter avec Éric et Julie (guitariste et chanteuse de Lily Avaz) .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
English : Jukebox Live Show Chez les Filles
Come sing with Éric and Julie (guitarist and singer with Lily Avaz)
German : Jukebox Live Show Chez les Filles
Komm und sing mit Eric und Julie (Gitarristin und Sängerin von Lily Avaz)
Italiano :
Spettacolo dal vivo Jukebox Chez les Filles
Vieni a cantare con Éric e Julie (chitarrista e cantante di Lily Avaz)
Espanol : Jukebox Live Show Chez les Filles
Ven a cantar con Éric y Julie (guitarrista y cantante con Lily Avaz)
