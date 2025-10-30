Jul Revivez son Concert au Stade de France Cinéma Olympia Pontarlier

Jul Revivez son Concert au Stade de France Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 30 octobre 2025.

Jul Revivez son Concert au Stade de France

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:45:00

fin : 2025-11-02 20:25:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-11-01 2025-11-02

Le show monumental de JUL au Stade de France est à vivre dans Votre Cinéma Olympia comme si vous y étiez !

À la fois icône populaire et symbole générationnel, l’incontournable artiste du paysage musical signe avec ce concert un record de fréquentation du Stade et offre une performance inédite qui entre dans l’histoire de la musique française.

Un rendez-vous immanquable pour tous les fans et ceux qui veulent ressentir la force du phénomène JUL. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jul Revivez son Concert au Stade de France Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS