Jules Daisay, conservateur du musée des Beaux-Arts de Chambéry Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Jules Daisay, conservateur du musée des Beaux-Arts de Chambéry Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Une conférence de Géraldine Masson, chargée de la valorisation des collections d’arts graphiques du musée d’Orsay, spécialiste des conservateurs de musées de province sous la IIIe République.

Le peintre conservateur de musée et directeur de l’école de dessin est la figure traditionnelle sous la Troisième République. Jules Daisay partage de nombreux points communs avec les conservateurs à la tête des musées de province de la fin du XIXe siècle, soucieux d’organiser la vie artistique locale. Ce qui le distingue en revanche, c’est la conviction de son engagement pour transmettre ses collections à tous, citoyens, élèves de l’école publique comme artistes.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Didier Gourgin / Savannah Lemonier / Musées de la Ville de Chambéry