JULES ET MARCEL RAIMU PAGNOL, UNE ÉTERNELLE AMITIÉ Balaruc-les-Bains
vendredi 2 octobre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
JULES ET MARCEL
RAIMU PAGNOL, UNE ÉTERNELLE AMITIÉ
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
L’histoire d’une vie, l’histoire d’un duo, l’histoire du XXe siècle.
Cie Jacques Biagini
Destinés, ils étaient tous les deux destinés… C’est bien l’histoire que nous raconte Jean Destin, au travers de la correspondance entre Marcel Pagnol et Jules Raimu. Grâce à leurs écrits intimes, nous revivons avec eux les coulisses d’une amitié à l’origine de quelques-unes des plus belles pages du théâtre et du cinéma du XXe siècle.
Avec une mise en scène imaginative, contemporaine et rythmée, nous parcourons tous ces lieux où leur vie s’est jouée sur scène, bien sûr, mais surtout dans les loges, les bureaux, les restaurants, les bars, la rue…
Au travers de la petite histoire, c’est la grande qui se dessine en filigrane de la création de Marius au théâtre à la naissance du cinéma parlant, ou encore des difficultés rencontrées lors du tournage de La Femme du boulanger, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale qui vient tout bouleverser. On découvre aussi les consécrations à la Comédie-Française pour l’un et à l’Académie française pour l’autre.
L’histoire d’une vie, l’histoire d’un duo, l’histoire du XXe siècle. .
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English :
The story of a life, the story of a duo, the story of the 20th century.
L’événement JULES ET MARCEL
RAIMU PAGNOL, UNE ÉTERNELLE AMITIÉ Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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