Jules Grévy, ce Président de la République oublié Salle Herzog Poligny

Jules Grévy, ce Président de la République oublié

Salle Herzog 49 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Dans le cadre de l’Université Ouverte, accueille une conférence sur Jules Grévy, ce Président de la République oublié . La conférence est animée par Anthony Soares, Doctorant en Histoire Contemporaine et Guide-Conférencier.

Jules GREVY, Président de la République Française de 1879 à 1887, est relativement oublié. Le scandale des décorations qui impliqua son gendre, des oppositions à son époque, ainsi que sa façon de concevoir la fonction présidentielle sont quelques éléments explicatifs. Homme fort, il contribua pourtant à l’affirmation de la République. Grâce à des recherches menées à l’échelle internationale, les premières conclusions de notre travail seront révélées . .

Salle Herzog 49 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

