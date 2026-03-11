Jules Jassef Trio / Zoot Sundays! JASS CLUB PARIS Paris

Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif !

Ce dimanche / Jules Jassef Trio

Jules Jassef / trompette

Solène Cairoli / contrebasse

TBA / batterie

Le Zoot, c’est qui ?

Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Chaque dimanche soir, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.

Le dimanche 12 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T19:30:00+02:00_2026-04-12T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

