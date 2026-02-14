Jules Julien lit le théâtre contemporain, Théâtre Jules Julien, Toulouse

Jules Julien lit le théâtre contemporain Lundi 16 février, 19h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T19:00:00+01:00 – 2026-02-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-16T19:00:00+01:00 – 2026-02-16T20:00:00+01:00

Trois rendez-vous autour des jeunes écritures contemporaines.

> Lundi 15 décembre 2025 à 19h

City Stade de Sarah Hassenforder

Lecture dirigée par Gaspard Chauvelot

Avec les élèves de Cycle 3 du Département théâtre du Conservatoire

> Lundi 16 février 2026 à 19h

Le Coeur quand il explose de Claire Griois

Lecture dirigée par Alice Tabart (Compagnie Mesdames A)

Avec La Classe d’Après

> Mardi 7 avril 2026 à 19h

Lecture dirigée par Maëva Meunier (Compagnie La Particule)

La Classe d’Après :

Tout au long de la saison, le Théâtre Jules Julien sera en compagnie de la Classe d’Après, groupe d’acteurs et d’actrices en classe d’insertion, entre la formation et l’intégration au métier. Dans la lignée et l’héritage des classes Labos et classe en Chantier, mises en place par Pascal Papini et les Chantiers Nomades. Sans toutefois reprendre le même cadre, la nouvelle classe d’Après se posera la brûlante question de créer, jouer et porter des projets artistiques aujourd’hui. Elle trouvera des outils et des débuts de réponses en rencontrant différent.e.s artistes et en jouant dans plusieurs projets, présentés notamment au Théâtre Jules Julien.

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Lectures theatre spectaclevivant