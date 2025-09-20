Jules le pompier La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Ce soir, Jules le pompier est de garde à la caserne.

Il est fier de nous présenter son beau camion rouge.

Qui va-t-il sauver des flammes ?

Monsieur Lapin ?

Une histoire simple, drôle et joyeuse où les enfants participeront à l’aventure

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Destiné à un public enfant de 1 à 5 ans

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

