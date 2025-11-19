JULES LE POMPIER – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

JULES LE POMPIER Début : 2025-12-27 à 10:30. Tarif : – euros.

Ce soir, Jules le pompier est de garde à la caserne. Il est fier de nous présenter son beau camion rouge. ?Qui va-t-il sauver des flammes ? ?Monsieur Lapin ? Une histoire simple, drôle et joyeuse où les enfants participeront à l’aventurePour les enfants de 1 à 5 an(s)

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29