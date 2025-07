Jules & Marcel, une pièce de théâtre du CDDV Chez Paulette Réauville

Jules & Marcel, une pièce de théâtre du CDDV Chez Paulette Réauville dimanche 13 juillet 2025.

Jules & Marcel, une pièce de théâtre du CDDV

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

À travers une correspondance vibrante, entrez dans l’intimité de Marcel Pagnol et Jules Raimu, deux géants du théâtre et du cinéma français !

.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com

English :

Through a vibrant correspondence, enter the intimate world of Marcel Pagnol and Jules Raimu, two giants of French theater and cinema!

German :

In diesem Buch geht es um einen Briefwechsel zwischen Marcel Pagnol und Jules Raimu, zwei Giganten des französischen Theaters und des Kinos!

Italiano :

Attraverso una vibrante corrispondenza, entrate nel mondo intimo di Marcel Pagnol e Jules Raimu, due giganti del teatro e del cinema francese!

Espanol :

A través de una vibrante correspondencia, entre en el mundo íntimo de Marcel Pagnol y Jules Raimu, ¡dos gigantes del teatro y el cine franceses!

L’événement Jules & Marcel, une pièce de théâtre du CDDV Réauville a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes