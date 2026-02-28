Julia Haumont, Dans ma robe, couleur du temps Galerie Les filles du calvaire Paris

Intitulée Dans ma robe, couleur du temps, l’exposition explore ce moment fragile où l’enfance bascule vers l’adolescence. À travers un ensemble de sculptures, textiles et gravures, l’artiste met en scène une figure féminine juvénile, démultipliée, saisie dans des postures d’étirement ou de danse. Ces corps, à la fois singuliers et pluriels, évoquent l’intimité collective des cours de danse, avant l’apparition des premières pudeurs.

À l’étage, le parcours se fait plus introspectif : une jeune fille en robe de mariée – fragment emprunté à l’univers de Jacques Demy et à son Peau d’Âne – incarne l’éveil à la conscience du corps, du regard et du désir. Entre déchirure, métamorphose et apparition d’une figure d’Arlequin, l’exposition interroge les récits qui façonnent l’imaginaire féminin, du conte au mythe du « plus beau jour de la vie ».

En filigrane, l’artiste convoque aussi bien les réflexions de l’autrice américaine Melissa Febos que l’histoire de l’art, de Edgar Degas à la figure troublante de la jeune danseuse.

À travers une progression sensible des œuvres, Dans ma robe, couleur du temps tisse le récit d’une adolescence en tension — entre innocence et construction sociale, entre effusion et malaise — et invite à relire les histoires qui conditionnent notre rapport au corps et au féminin.

Du 12 mars au 25 avril 2026, la galerie Galerie Les filles du calvaire présente la première exposition personnelle de Julia Haumont, sculptrice et céramiste formée aux Beaux-Arts.

Du jeudi 12 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Galerie Les filles du calvaire 17 rue des Filles du Calvaire 75003 Paris

https://www.fillesducalvaire.com/exhibitions/186-julia-haumont-dans-ma-robe-couleur-du/overview/ camillesantoire3@gmail.com



