Julia & Julien Jazzy, Pop Latté Marseille 2e Arrondissement

Julia & Julien Jazzy, Pop

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Découvrez l’univers enchanteur de Julia Maillot et Julien Osty, un duo musical où la voix envoûtante rencontre la virtuosité de la guitare. Julia, chanteuse talentueuse aux influences telles que Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, apporte une profondeur et une émotion unique à chaque interprétation.



Aux côtés de Julien Osty, guitariste accompli, ils créent un véritable voyage musical qui oscille entre le jazz, la pop, la soul et la bossa nova. Leur répertoire comprend des reprises subtilement réinventées pour s’adapter à leur univers intimiste et captivant.

Ensemble, Julia et Julien offrent des performances qui touchent le cœur et l’âme, faisant vibrer chaque note avec passion et élégance. Que ce soit pour une soirée intime ou un événement spécial, laissez-vous transporter par la magie de ce duo exceptionnel.



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

