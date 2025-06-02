JULIA MEVEL – ESPACE GERSON Lyon

JULIA MEVEL Début : 2025-12-13 à 21:15. Tarif : – euros.

Jusqu’où Julia ira-t-elle pour “avoir l’air” ? Devenir commerciale, avoir un mec, vivre à Paris, trouver son combat…Une explosion de défis qui pop pop pop !Unique sur la scène actuelle, ce spectacle est à lui seul un livre d’images : une Bande Dessinée ! Julia Mével est l’illustration même de l’humour d’aujourd’hui : culottée, animée, volubile ! A la fois autrice, actrice et chanteuse, on ne peut la mettre dans aucune case ! Le 9eme art sur scène.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69