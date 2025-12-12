Julia Perminova trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Julia Perminova trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 9 janvier 2026.
Ils jouent ensemble depuis six ans, développant une voix musicale unique et sincère. Au fil des ans, ils se sont produits à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud, conquérant le cœur du public du monde entier.
Julia Perminova : piano, synthétiseur
Luis Possollo : batterie
Josef Zeimetz : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz moderne —Le trio de Julia Perminova mêle des racines musicales russes, portugaises et allemandes pour créer un son jazz contemporain vibrant.
Le vendredi 09 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 09 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-09T22:30:00+01:00
fin : 2026-01-09T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-09T19:30:00+02:00_2026-01-09T20:30:00+02:00;2026-01-09T21:30:00+02:00_2026-01-09T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/