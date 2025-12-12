Julia Perminova trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ils jouent ensemble depuis six ans, développant une voix musicale unique et sincère. Au fil des ans, ils se sont produits à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud, conquérant le cœur du public du monde entier.

Julia Perminova : piano, synthétiseur

Luis Possollo : batterie

Josef Zeimetz : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne —Le trio de Julia Perminova mêle des racines musicales russes, portugaises et allemandes pour créer un son jazz contemporain vibrant.

Le vendredi 09 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-09T22:30:00+01:00

fin : 2026-01-09T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-09T19:30:00+02:00_2026-01-09T20:30:00+02:00;2026-01-09T21:30:00+02:00_2026-01-09T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/