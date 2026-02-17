Synopsis :

Fleur et Julian tombent follement amoureuses et décident de se marier dans chaque pays où leur union peut être légalement reconnue. Portées par leur amour et leur engagement, elles s’élancent cœur et âme dans ce projet. Mais après seulement quatre mariages, leur parcours va s’interrompre brusquement…

Festival de Toronto 2025, Festival de Gand, Les Arcs Film Festival 2025 (2025 – Belgique/Pays-Bas – 1h31)

Sortie le 25 mars 2026

Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes », le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à découvrir en avant-première le film « JULIAN » en présente de la réalisatrice Cato Custers.

Le mardi 03 mars 2026

de 20h00 à 21h35

payant

5€ / 3€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-03T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-03T22:35:00+01:00

Date(s) : 2026-03-03T20:00:00+02:00_2026-03-03T21:35:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-julian-de-cato-custers +33153019696 info@cwb.fr



Afficher la carte du lieu Centre Wallonie-Bruxelles et trouvez le meilleur itinéraire

