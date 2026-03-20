Julian Marley + Bleu Soleil en concert à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 19:30 – 22:00

Gratuit : non À partir de 25,99€ Tout public

Une soirée exceptionnelle s’annonce avec d’un côté l’un des fils de Bob Marley, héritier direct de la tradition roots jamaïcaine, et de l’autre le duo phénomène derrière l’un des plus gros tubes français de 2025.Fils de la légende Bob Marley, Julian Marley perpétue l’héritage familial avec une approche profondément roots et spirituelle. Nommé aux Grammy Awards, collaborateur de Lauryn Hill et membre actif de la grande famille Marley sur scène comme en studio, il s’impose comme l’un des artistes reggae les plus respectés de sa génération. Entre engagement, conscience et puissance live, Julian Marley & The Uprising proposent un show intense, fidèle à l’ADN du reggae originel.En première partie, Bleu Soleil ouvre la soirée avec son univers électro-dub solaire et moderne. Porté par le single diamant “Soleil Bleu” en collaboration avec Luiza, nommé aux Victoires de la Musique, le duo formé par Nino et Antonin s’impose comme l’une des révélations françaises récentes. Leur son hybride mêlant bass music, skanks reggae, influences UK et pop contemporaine apporte une fraîcheur singulière et une énergie lumineuse taillée pour le live.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/julian-marley-bleu-soleil-en-concert-a-nantes



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