JULIAN VALIENTE MUSIQUES LATINES SOUEICHKFÉ Soueich

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Début : 2025-10-29 19:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
JULIAN VALIENTE MUSIQUES LATINES
Julian Valiente Musiques latines Un duo qui vous fait voyager.
Entrée libre aux adhérents, participation libre au chapeau Adhésion 5€ pour la saison 2025-2026. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
JULIAN VALIENTE LATIN MUSIC
German :
JULIAN VALIENTE LATEINAMERIKANISCHE MUSIK
Italiano :
JULIAN VALIENTE MUSICA LATINA
Espanol :
JULIAN VALIENTE MÚSICA LATINA
