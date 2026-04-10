Julianna invite Soledad Bloom Peniche Marcounet Paris

Une histoire qui voit le jour dès son arrivée dans la capitale française, avec un seul objectif en tête, vivre de sa passion. Une scène inconnue, mais inspirante et débordante de diversité grâce aux rencontres qu’elle propose, voilà ce que JULIANNA trouve à Paris. C’est par le biais de ces rencontres qu’elle va monter un groupe de jeunes musiciens talentueux, qui deviendront des amis sincères, une source de création puissante.

D’inspiration fortement tirée d’un son Neo soul, au caractère doux et à la musicalité profonde. Ce sont ces voix d’Erykha Badu, Lauryn Hill ou Sade qui influencent notre artiste, ce sont ces autres voix et étoiles de la musique pop actuelle comme Beyoncé et Rosalia qui l’ont envoûté; ajoutez à cela une formation au chant lyrique et la technicité du classique et enfin, vous saurez ce qu’est la musique de JULIANNA.

Chanteuse – Julianna

Guitar – Lancelot

Basse – Matthew

Batterie – Jordan

Le son d’un souvenir partagé.

Soledad Bloom est un groupe basé à Paris mêlant soul, jazz et folk pour créer des paysages sonores immersifs, portés par l’émotion. Ancrée dans l’idée de se reconnecter à quelque chose de plus profond et de partagé, leur musique explore les thèmes de la mémoire, de l’identité et du fait d’être ensemble dans la solitude. À travers des performances intimistes et une narration poétique, Soledad Bloom invite le public dans un espace à la fois personnel et collectif.

Le son d’un souvenir partagé.

Obarineh – voix, guitare

Lancelot – guitare

Une musique sans étiquette ni code, que l’artiste veut arracher ou bousculer sans cesse. De par les genres qui la composent, la voix qui la porte, le sens que veut donner cette artiste pour cet art.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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