Julie Bertin et Jade Herbulot Théâtre Jacques Carat Cachan

Julie Bertin et Jade Herbulot 15 et 16 avril 2026 Théâtre Jacques Carat Val-de-Marne

Début : 2026-04-15T19:30:00 – 2026-04-15T21:00:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00 – 2026-04-16T22:00:00

Les suppliques désignent les lettres envoyées par les membres de familles juives à l’administration du régime de Vichy dans l’espoir que leur requête soit entendue. Ces lettres sont le point de départ d’un travail d’enquête et de notre adaptation : nous partons sur les traces des auteurs et autrices de ces missives oubliées. Nous traitons de six lettres, et donc, de six destins. Pour cela, nous entrelaçons les extraits de certaines de leurs suppliques à notre écriture, de manière à recomposer les fragments de vie entraperçus à travers ces témoignages saisissants.

Durée 1h35

Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble

D’après les lettres de Rachel Schleifer, Gaston Lévy, Renée Haguenauer, Alice Grunebaum, Léon Kacenelenbogen et Charlotte Lewin.

Avec Salomé Ayache en alternance avec Charlotte Levy, Marie Bunel, Pascal Cesari, Gilles Privat en alternance avec Vincent Winterhalter

Et les voix de Bénédicte Cerutti et Éric Charon

Conseil historique Laurent Joly

Enquêtes généalogiques Aude Vassallo

Scénographie James Brandily, assisté d’Auriane Lespagnol

Construction Anthony Nicolas

Lumières Jérémie Papin, assisté de Théo Le Menthéour

Son Lucas Lelièvre

Collaboration chorégraphique Thierry Thieû Niang

Costumes Pauline Kieffer, assistée de Constant Chiassai-Polin

Régie générale, plateau et son Marco Benigno en alternance avec Victor Veyron

Régie lumière Théo Le Menthéour

Administration, production Manon Cardineau, Noé Tijou et Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances

Presse Francesca Magni et Catherine Guizard

Théâtre Jacques Carat 21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot

© Simon Gosselin