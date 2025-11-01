Julie Bertin et Jade Herbulot Théâtre Jacques Carat Cachan
Julie Bertin et Jade Herbulot 15 et 16 avril 2026 Théâtre Jacques Carat Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T19:30:00 – 2026-04-15T21:00:00
Fin : 2026-04-16T20:30:00 – 2026-04-16T22:00:00
Les suppliques désignent les lettres envoyées par les membres de familles juives à l’administration du régime de Vichy dans l’espoir que leur requête soit entendue. Ces lettres sont le point de départ d’un travail d’enquête et de notre adaptation : nous partons sur les traces des auteurs et autrices de ces missives oubliées. Nous traitons de six lettres, et donc, de six destins. Pour cela, nous entrelaçons les extraits de certaines de leurs suppliques à notre écriture, de manière à recomposer les fragments de vie entraperçus à travers ces témoignages saisissants.
Durée 1h35
Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble
D’après les lettres de Rachel Schleifer, Gaston Lévy, Renée Haguenauer, Alice Grunebaum, Léon Kacenelenbogen et Charlotte Lewin.
Avec Salomé Ayache en alternance avec Charlotte Levy, Marie Bunel, Pascal Cesari, Gilles Privat en alternance avec Vincent Winterhalter
Et les voix de Bénédicte Cerutti et Éric Charon
Conseil historique Laurent Joly
Enquêtes généalogiques Aude Vassallo
Scénographie James Brandily, assisté d’Auriane Lespagnol
Construction Anthony Nicolas
Lumières Jérémie Papin, assisté de Théo Le Menthéour
Son Lucas Lelièvre
Collaboration chorégraphique Thierry Thieû Niang
Costumes Pauline Kieffer, assistée de Constant Chiassai-Polin
Régie générale, plateau et son Marco Benigno en alternance avec Victor Veyron
Régie lumière Théo Le Menthéour
Administration, production Manon Cardineau, Noé Tijou et Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances
Presse Francesca Magni et Catherine Guizard
Théâtre Jacques Carat 21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France
Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot
© Simon Gosselin