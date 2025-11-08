Julie Bigot est culottée Smart Cabaret Brives-Charensac

Julie Bigot est culottée Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 8 novembre 2025.

Julie Bigot est culottée

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Être le super héros de sa vie, c’est le quotidien de Julie qui a pour arme le pouvoir de son culot, pour se faire confiance, rêver et se réaliser.

.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

Being the superhero of her own life is Julie?s daily life, and her weapon is the power of her nerve to trust, dream and achieve.

German :

Die Superheldin ihres Lebens zu sein, ist Julies Alltag. Ihre Waffe ist die Kraft ihrer Nerven, um sich selbst zu vertrauen, zu träumen und sich selbst zu verwirklichen.

Italiano :

Essere il supereroe della sua vita è la quotidianità di Julie, e la sua arma è la forza del suo coraggio di fidarsi di se stessa, di sognare e di realizzare.

Espanol :

Ser la superheroína de su vida es el día a día de Julie, y su arma es el poder de su nervio para confiar en sí misma, soñar y conseguir logros.

L’événement Julie Bigot est culottée Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay