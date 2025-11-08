Julie Bigot est culottée Smart Cabaret Brives-Charensac
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2025-11-08 20:00:00
Être le super héros de sa vie, c’est le quotidien de Julie qui a pour arme le pouvoir de son culot, pour se faire confiance, rêver et se réaliser.
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
Being the superhero of her own life is Julie?s daily life, and her weapon is the power of her nerve to trust, dream and achieve.
German :
Die Superheldin ihres Lebens zu sein, ist Julies Alltag. Ihre Waffe ist die Kraft ihrer Nerven, um sich selbst zu vertrauen, zu träumen und sich selbst zu verwirklichen.
Italiano :
Essere il supereroe della sua vita è la quotidianità di Julie, e la sua arma è la forza del suo coraggio di fidarsi di se stessa, di sognare e di realizzare.
Espanol :
Ser la superheroína de su vida es el día a día de Julie, y su arma es el poder de su nervio para confiar en sí misma, soñar y conseguir logros.
