Julie Bigot est Culottée Compiègne

Julie Bigot est Culottée

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne

Début : 2025-12-23 20:00:00

2025-12-23

Auteur Julie Bigot

Genre One woman show

Julie Bigot est une tornade !

Julie Bigot c’est une tornade ! Une audacieuse survoltée, une idéaliste décomplexée, une rêveuse qui ne connaît pas de limites. Elle ne raconte pas sa vie, elle la réinvente ! Et vous allez adorer vous perdre dans sa vague de folie !

Dans ce spectacle, elle embarque son public dans un tourbillon aussi barré qu’inattendu. Une dégustation de vin orchestrée par son modèle absolu sa grand-mère. Un rencard fougueux avec une célébrité, une ascension fulgurante vers le sommet du 7e art où elle réinterprète, à sa manière (et quelle manière !), les plus grands classiques du cinéma. En passant par un Marlon Brando, parrain du crime, romance torride dans les bras de Patrick Swayze, elle donne la réplique à DiCaprio dans un jeu… très givré… Mais rien ne se passera comme prévu…

Inclassable, imprévisible, hilarante et furieusement attachante, Julie Bigot vous entraîne dans un spectacle où tout peut arriver.

Préparez-vous à une soirée hors norme, où le culot est roi et où la comédie est reine.

Accrochez-vous… ça va secouer ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200
+33 7 62 65 85 39
perrine@letheatreamoustaches.com

