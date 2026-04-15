Julie Campiche ⎮ DATE REPORTÉE AU 26.11, Le Groove, Genève

Julie Campiche ⎮ DATE REPORTÉE AU 26.11 Vendredi 29 mai, 20h00 Le Groove

15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

DATE REPORTÉE AU 26 NOVEMBRE 2026 ! ⚠️

« Souvent dans l’histoire, anonyme était une femme. »

Cette phrase de Virginia Woolf est le point de départ du nouveau projet solo de Julie Campiche.

Avec sa harpe, ses effets électroniques et sa voix, Julie rend hommage aux Femmes et à la Force Féminine. Chaque composition raconte en musique l’histoire d’une femme, d’antan ou d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs, célèbre ou anonyme. Répondant à un intense besoin de sororité, elle porte ces voix passées sous silence, minimisées, anonymisées, et pourtant si puissantes.

Julie Campiche est une pionnière du jazz à la harpe — mais elle est bien plus qu’une harpiste. Chanteuse, compositrice, conceptrice sonore, enseignante, directrice musicale de productions théâtrales et collaboratrice, elle développe depuis des années un langage musical profondément personnel et résolument distinctif. Son univers mêle avec une grande liberté le jazz, la musique classique, l’électronique et l’avant- garde, dans un processus continu d’innovation.

Julie est lauréate d’un Prix Suisse de Musique 2025.

Musique : https://youtu.be/d21_L_PeDns

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Accès : Tout public

Ouverture des portes : 20h00

Début : 20h30

Plein tarif: 15-.

Tarif -26 ans: 10-.

20ans 20francs: 8-.

Prix de soutien: 20-.

DATE REPORTÉE AU 26 NOVEMBRE 2026 ! ⚠️

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Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« data »: {« author »: « Campiche Julie », « cache_age »: 86400, « description »: « »For most of history, Anonymous was a woman. »nThis sentence by Virginia Woolf is the starting point for Julie Campiche’s new solo project u00ab UNSPOKEN u00bb.nnWith her harp, electronic effects and voice, Julie pays tribute to women and feminine strength. Each composition tells the story of a woman, past or present, from here or elsewhere, famous or anonymous. Responding to an intense need for sisterhood, she carries these voices that have been silenced, minimised, anonymised, and yet so powerful.nnnLIVE RECORDINGnOn March 8th, 2024nAt Vernier, SwitzerlandnnnHARP, VOICE, ELECTRONICS & COMPOSITIONSnJulie CampichennMAPPING VIDEO nSophie Le MeillournnLIGTHSnGregoire ZenchernnSOUNDnFabien LautonnnTECHNICAL SUPPORT & MUSICAL ADVISOR nLeo FumagallinnARTISTIC ADVISORnVanessa PahudnnVIDEO SHOOTINGnProduction ProductionnnVIDEO EDITINGnLa Lune Urbainennhttps://www.juliecampiche.comnhttps://www.instagram.com/juliecampiche/nhttps://www.facebook.com/juliecampiche », « type »: « video », « title »: « Short Teaser Live – UNSPOKEN – Julie Campiche Solo », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/d21_L_PeDns/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=d21_L_PeDns », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXDD97N9AwvwO3k5awWEpqw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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29 mai au Groove à Genève

Julie Campiche