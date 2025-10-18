Julie Campiche Quartet — Album ‘You Matter’ / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Julie Campiche Quartet — Album ‘You Matter’ / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris samedi 18 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30 & 21h30

Le langage artistique de Julie Campiche est un processus continu qui associe ses réflexions sur le monde à l’innovation musicale. Elle réinvente la harpe, en développant un son unique par l’exploration de l’improvisation, du classique, de l’électronique, pour une musique riche qui flirte avec l’expérimental.

Son quartet a fait connaître le jazz avant-gardiste suisse à l’échelle internationale. La presse nationale le décrit comme « l’un des groupes de jazz les plus passionnants de Suisse », tandis que la presse internationale salue son innovation : « C’est la musique du futur jouée ici et maintenant ».

Composé de musiciens suisses de la nouvelle génération, ce quartet propose une musique où les effets électroniques de chaque instrument s’imbriquent dans des ambiances délicates et puissantes.

Ces quatre compagnons sillonnent les routes européenne depuis neuf ans. Leur grande complicité s’épanouit dans leur musique qui fait la part belle à la collectivité. Avec un équilibrisme d’une grande finesse, ils repoussent leurs limites pour approfondir toujours d’avantage leur univers sonore.

22h30

Jam session Jazz animée par le trio du batteur Ronan Ristord !

Le samedi 18 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

