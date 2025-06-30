JULIE CONTI – ESPACE GERSON Lyon

JULIE CONTI Début : 2026-02-04 à 20:30. Tarif : – euros.

La société change, mais clairement pas assez vite pour Julie Conti !Si vous souhaitez venir voir un spectacle tout en douceur pour vous entendre dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ce spectacle n’est pas fait pour vous !Car oui, Julie Conti est remontée. Prête à donner des bons gros uppercuts aux stéréotypes et à l’absurdité des normes sociales. Ici, pas de pincettes, pas de petit massage dans la nuque, c’est direct, plein d’ironie et bourré de sarcasme. Et tout y passe, son expérience de femme, de mère, de conjointe… on vous a dit TOUT !Mesdames, et aussi messieurs, ce spectacle est fait pour vous si vous trouvez que ça pue clairement du cul en ce moment… mais qu’on pourrait faire beaucoup mieux !Julie Conti est aussi chroniqueuse tous les vendredis dans la Bande originale de Nagui sur France Inter

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69