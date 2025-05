JULIE DEPARDIEU À SAINT MEDARD EN JALLES POUR CULTURISSIMO ! – 134 rue de Bacalan Pessac, 24 juin 2025, Pessac.

JULIE DEPARDIEU À SAINT MEDARD EN JALLES POUR CULTURISSIMO ! 134 rue de Bacalan Pessac Mardi 24 juin, 20h00 Gratuit, sur réservation

L’actrice Julie Depardieu sera présente à Saint-Médard-en-Jalles le 24 juin prochain pour une lecture de Jacaranda de Gaël Faye, dans le cadre du festival Culturissimo.

Fidèle à son ambition de faire entendre écrivains et artistes sur scène à travers toute la France, le festival Culturissimo, porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, propose une programmation culturelle de premier plan, riche de nombreux rendez-vous gratuits et souvent inédits. Présent en métropole comme en outre-mer, le festival organise plus de 100 événements mettant à l’honneur comédiens, écrivains et musiciens de renom.

134 rue de Bacalan 134 rue de Bacalan France Alouette Pessac 33600 Gironde