Julie et les petits artistes préparent Noel Pastel Nyons samedi 20 décembre 2025.
Pastel 3 rue de la Résistance Nyons Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
de 3 à 8 ans
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 11:00:00
2025-12-20
Activité ludique en famille sur le thème de Noel
Pastel 3 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com
English :
Family fun activity on the theme of Christmas
