Julie Johnson en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris mercredi 5 novembre 2025.
THE WIND WEAVER tome 1 The reign of remnants
Une
romantasy envoûtante et brûlante !
Magie et aventure
tourbillonnent dans cette romance envoûtante ou une jeune femme ravive les
braises d’une ancienne prophétie, déclenchant une tempête qui pourrait sauver
son royaume ou les condamner tous. Anwyvn, déchiré par la guerre, est en
proie à la peur de la magie. Les halflings comme Rhya Fleetwood sont tués à
vue. Mais l’exécution de Rhya est interrompue par un sauveur inattendu, bien
plus terrifiant que ses tueurs potentiels, le mystérieux et mercenaire
commandant Scythe. Entre les griffes de ce nouvel ennemi, Rhya se retrouve à
lutter pour sa vie dans les étendues arides des Terres du Nord. Pourtant, plus
elle s’éloigne de chez elle, plus elle apprend que rien n’est ce qu’il semble
être – ni son redoutable ravisseur, ni le fléau qui ravage son royaume
moribond, ni même elle-même. Car Rhya n’est pas une halfling ordinaire.
L’étrange tâche de naissance sur sa poitrine et le vent qu’elle appelle
instinctivement signifie qu’elle est un vestige, l’une des quatre âmes
dispersées à travers Anwyvn, destinées à restaurer l’équilibre de la magie… ou
à mourir en essayant. Mais maîtriser le pouvoir qui est en elle n’est qu’un
début. Le désir pour le commandant – un homme en qui elle ne peut jamais avoir
confiance, un homme qui a ses propres plans – brûle aussi férocement que les
tempêtes qui battent sa cage thoracique pour se libérer. Rhya devra choisir :
étouffer les flammes… ou les laisser la consumer.
L’AUTRICE
Julie Johnson est originaire de Nouvelle-Angleterre et
auteure de best-sellers internationaux. Elle a écrit son premier roman sur un
coup de tête, juste avant sa dernière année d’université, et ne l’a jamais
regretté. Depuis, elle a publié vingt autres romans qui été traduits dans plus
d’une douzaine de langues différentes et qui figurent sur les listes de
best-sellers du monde entier, notamment dans Der Spiegel, Publishers
Weekly, USA Today, et bien
d’autres encore
INFOS PRATIQUES
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l’autrice Julie Johnson pour une séance de dédicace, le mercredi 5 novembre de 17h à 19h.
Événement sur inscription.
Le mercredi 05 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
gratuit
Rendez-vous en Librairie au 3e étage du magasin.
Événement sur inscription. Ouverture des inscriptions le lundi 27 octobre à 10h.
Public jeunes et adultes.
Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris
