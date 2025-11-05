Julie Johnson en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Julie Johnson en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris mercredi 5 novembre 2025.

THE WIND WEAVER tome 1 The reign of remnants

Une

romantasy envoûtante et brûlante !

Magie et aventure

tourbillonnent dans cette romance envoûtante ou une jeune femme ravive les

braises d’une ancienne prophétie, déclenchant une tempête qui pourrait sauver

son royaume ou les condamner tous. Anwyvn, déchiré par la guerre, est en

proie à la peur de la magie. Les halflings comme Rhya Fleetwood sont tués à

vue. Mais l’exécution de Rhya est interrompue par un sauveur inattendu, bien

plus terrifiant que ses tueurs potentiels, le mystérieux et mercenaire

commandant Scythe. Entre les griffes de ce nouvel ennemi, Rhya se retrouve à

lutter pour sa vie dans les étendues arides des Terres du Nord. Pourtant, plus

elle s’éloigne de chez elle, plus elle apprend que rien n’est ce qu’il semble

être – ni son redoutable ravisseur, ni le fléau qui ravage son royaume

moribond, ni même elle-même. Car Rhya n’est pas une halfling ordinaire.

L’étrange tâche de naissance sur sa poitrine et le vent qu’elle appelle

instinctivement signifie qu’elle est un vestige, l’une des quatre âmes

dispersées à travers Anwyvn, destinées à restaurer l’équilibre de la magie… ou

à mourir en essayant. Mais maîtriser le pouvoir qui est en elle n’est qu’un

début. Le désir pour le commandant – un homme en qui elle ne peut jamais avoir

confiance, un homme qui a ses propres plans – brûle aussi férocement que les

tempêtes qui battent sa cage thoracique pour se libérer. Rhya devra choisir :

étouffer les flammes… ou les laisser la consumer.

L’AUTRICE

Julie Johnson est originaire de Nouvelle-Angleterre et

auteure de best-sellers internationaux. Elle a écrit son premier roman sur un

coup de tête, juste avant sa dernière année d’université, et ne l’a jamais

regretté. Depuis, elle a publié vingt autres romans qui été traduits dans plus

d’une douzaine de langues différentes et qui figurent sur les listes de

best-sellers du monde entier, notamment dans Der Spiegel, Publishers

Weekly, USA Today, et bien

d’autres encore

INFOS PRATIQUES Événement sur inscription.

Ouverture des inscriptions le lundi 27 octobre à 10h.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l’autrice Julie Johnson pour une séance de dédicace, le mercredi 5 novembre de 17h à 19h.

Événement sur inscription.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous en Librairie au 3e étage du magasin.

Événement sur inscription. Ouverture des inscriptions le lundi 27 octobre à 10h.

Public jeunes et adultes.

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

