Julie Nakache Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Julie Nakache

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE | 10H

La poétesse et conteuse Julie Nakache vous invite à un temps d’écriture et d’échange autour du thème de l’année la liberté.

Pétale Adultes | à partir de 15 ans, sur inscription

LECTURE MUSICALE ENTRE CHIENS ET LOUVES | 15H30

Julie Nakache s’associe au chanteur Troy Von Balthazar, ancien leader de Chokebore, et au violoncelliste François-Pierre Fol pour une version musicale d’Entre chiens et louves. un spectacle singulier où poésie et musique se répondent avec sensibilité.

Auditorium | à partir de 15 ans, sur inscription (durée 1h) .

