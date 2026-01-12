Julie Nakache Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE | 10H
La poétesse et conteuse Julie Nakache vous invite à un temps d’écriture et d’échange autour du thème de l’année la liberté.
Pétale Adultes | à partir de 15 ans, sur inscription
LECTURE MUSICALE ENTRE CHIENS ET LOUVES | 15H30
Julie Nakache s’associe au chanteur Troy Von Balthazar, ancien leader de Chokebore, et au violoncelliste François-Pierre Fol pour une version musicale d’Entre chiens et louves. un spectacle singulier où poésie et musique se répondent avec sensibilité.
Auditorium | à partir de 15 ans, sur inscription (durée 1h) .
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
