Julie & Nours, Wattignies (Le), Nantes

Julie & Nours Vendredi 20 février, 20h30 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Aux rythmes du swing et des claquettes, les deux artistes complices transportent le public dans leur univers vintage.

La contrebasse et les harmonies vocales vous plongent dans un « petit cabaret » intimiste, mélodieux et sautillant !

Un répertoire où se côtoient Georges Brassens, Edith Piaf, Yves Montand, Henry Salvador… mais aussi des standards de jazz américains et des chansons issues de comédies musicales comme Singing in the rain, Les demoiselles de Rochefort ou West side story.

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Chansons swing et claquettes duo swing