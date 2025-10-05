Julie Saury invite Philippe Powell en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Julie Saury invite Philippe Powell en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 4 octobre 2025.

On la retrouve aux côtés de Rhoda Scott, dans le Duke Orchestra de Laurent Mignard, et au sein de nombreux projets avec Spanky Wilson, Sarah Morrow, Nicolle Rochelle ou encore Orlando Poleo.

Sa carrière illustre sa polyvalence et son énergie, allant du swing aux musiques afro-cubaines.

Avec son album « For Maxim », elle rend un hommage vibrant à l’héritage familial tout en affirmant son propre style.

Pour ce concert, elle invite le pianiste Philippe Powell (Seu Jorge, Airto Moreira, Maria Bethânia, Melody Gardot…), inédit au 38Riv !

Julie Saury : batterie

Philippe Powell : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Irving Acao : saxophone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Julie Saury est une batteuse emblématique du jazz et du swing, héritière de l’univers musical de son père, le clarinettiste Maxim Saury. Formée à Paris, Nancy et New York, elle développe un jeu expressif nourri de swing et de rythmes latins.

Le samedi 04 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/