Julie Saury Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Formée à Paris, Nancy et New York, elle développe un jeu expressif nourri de swing et de rythmes latins.

On la retrouve aux côtés de Rhoda Scott, dans le Duke Orchestra de Laurent Mignard, et au sein de nombreux projets avec Carine Bonnefoy, Félipé Cabrera, Eric Seva, Aurore Voilqué ou encore Nicolle Rochelle.

Sa carrière illustre sa polyvalence et son énergie, allant du swing aux musiques afro-cubaines.

Pour ce concert, elle invite le pianiste Brésilien Philippe Powell avec qui elle collabore depuis une dizaine d’années.

Philippe Powell a été initié à la musique par son père, Baden Powell. Il a fait ses armes aux côtés d’artistes tels que Seu Jorge, Airto Moreira, ou encore Maria Bethânia, et a collaboré avec Laurent Voulzy ou encore Melody Gardot.

Julie Saury : batterie

Philippe Powell : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Irving Acao : saxophone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le samedi 31 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/