Julie Villers – » Comme une envie de buter ma mère » Le Bacchus Rennes 17 et 18 février 2026 Tarifs : 21€ et 15€

Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre ?

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la mamy un brin collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose un voyage thérapeutique loin de l’univers Girly et des clichés habituels.

Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup.

Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosé qu’une conversation avec Woody Allen.

Faites une expérience unique certifiée originale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T22:15:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8145-julie-villers-comme-une-envie-de-buter-ma-mere-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine